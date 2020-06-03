Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar başladı
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Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar başladı

Kars'ta Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geç başlandı.

Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar başladı
03.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:11

Kars'ta Sultan Alpaslan Külliyesi'nin yapımına Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geç başlandı.

Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi eski işhanının yerine yapımına başlanan ve havaların soğumasıyla birlikte yapım çalışmaları durdurulan Sultan Alparslan Külliyesi'nin yapımı kaldığı yerden devam ediyor.

Temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, tarafından atılan Sultan Alpaslan Külliyesi inşaatı toplam 18 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor.

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın yakından takip ettiği Sultan Alparslan Külliyesi 1072'de Anadolu'da Türklerin yaptığı ilk cami olan Menuçehr Caminin mimarisinin izlerini taşıyacak.

Sultan Alparslan Külliyesi tamamlandığında Karslılara çok amaçlı olarak hizmet verecek. Altında yaklaşık 500 araçlık kapalı otopark, cami ve sosyal donatıların da bulunacağı Sultan Alparslan Külliyesi tamamlandığında Karslılara hizmet verecek. - KARS

Kaynak: İHA

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