Sultan Alparslan'ın diyarındaki arkeolojik ve panoramik müzeler tarihe ışık tutuyor

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş merkez ile Malazgirt ilçesinde yapımı tamamlanan "Arkeoloji" ve "1071'den 2071'e Zaman Tüneli" müzeleri, ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen iki katlı tarihi taş bina, Muş Arkeoloji Müzesine dönüştürülerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Müzede, Kalkolitik, Tunç ve Demir çağları, Helenistik, Roma, Doğu Roma İmparatorluğu, İslami ve Osmanlı dönemleri ile yakın tarihe ait çok sayıda eser sergileniyor.

Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt'te yapımı tamamlanan 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi ise çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlandı.

Müze, Selçuklu'dan bugüne tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimleri, Sultan Alparslan'ın heykeli, Malazgirt Savaşı'na ait görsellerle ziyaretçilerini cezbediyor.

Panoramik müzede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlatan canlandırmalar da yer alıyor.

"Bu eserler, tarihsel bir yolculuğa çıkma fırsatı sunmakta"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, AA muhabirine, Muş'un adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu söyledi.

İl merkezi ve Malazgirt ilçesinde inşa edilen iki müzenin vatandaşların hizmetine açıldığını anlatan Şengül, şunları kaydetti:

"4 bin 700 metrekare alan üzerindeki tarih binayı Muş Müzesi'ne dönüştürdük. Çevre illerimizdeki müzelerde Muş'a ait yaklaşık 2 bine yakın eserleri tespit ederek, müzelerimize kazandırdık. Eserlerimizi sergilemeye başladık. Müzede, arkeolojik, etnografik, Sultan Alparslan ve 1071 Malazgirt Savaşı'nı anlatan teşhir salonları ile çocuk kütüphanesi bulunmakta. Bu eserler dönemin kültür, sanat, yaşam tarzı ve inanç sistemiyle ilgili tarihsel bir yolculuğa çıkma fırsatı sunmakta. Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı Salonu'nda, Sultan Alparslan'a ait bilgiler, Malazgirt Savaşı'nı anlatan görseller ile bilgi panoları bulunmakta."

Malazgirt Müzesi'nin 17 bin metrekare alanda kurulduğunu, Türk tarihini özetleyen panoramik bir müze olduğunu belirten Şengül, "Müzemiz, kültürel mirasımızın kuşaktan kuşağa aktarılması, tanıtılması, geçmişimizin görseller ve çeşitli temalarla hafızalara aktarılması açısından büyük önem arz ediyor. Müzede oba kütüphanesi, şadırvan ve her türlü etkinlikler için kullanabileceğimiz 80 kişilik toplantı salonu bulunmakta. 1071 Malazgirt Savaşı, Selçuklu ordusu ile Bizans İmparatorluğu savaş minyatürü, Osmanlı Devleti padişahları ve savaş kahramanları ile ilgili görseller yer almakta." şeklinde konuştu.

Çok yönlü müzelerin yıllarca turizme hizmet edeceğini belirten Şengül, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin farklı bölgelerini temsil eden kültür varlıkları ile Osmanlı dönemine ait tarihi dokuyu sergileyen Taksim Tramvayı gibi eserler, Türkiye Cumhuriyeti dönemi ve savaş kahramanları, bandırma vapuru ve Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli ile Cumhuriyet döneminin kadın kahramanlarıyla ilgili fotoğraflar yer almaktadır. Bir tankın da sergilendiği bölümde 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ve şehitlerimize dair fotoğraflar, bölge halkının günlük hayatta kullandığı yöresel araç ve gereçler, el sanatları ve kültürel dokuyu yansıtan çeşitli materyallere yer verilerek ziyaretçilerin tarih ve kültür bilincinin perçinlenmesi amaçlanmıştır. Burada yerli ve yabancı turistlerin tarihi havayı solması müzeye değer katmaktadır. Ayrıca diğer müzenin Türklere Anadolu'nun kapısının açıldığı bir ilçede olması bizler için önemlidir."