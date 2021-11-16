Sultan Alparslan diyarında kuşların dansı

MUŞ (AA) - Kuşların dansı

Murat Köprüsü ve çevresinden detaylar MUŞ - Muş'ta sulak alanları ve zengin florasıyla yaklaşık 400 kuş türünü bünyesinde barındıran Muş Ovası'nda, havaların soğumasıyla kuşların sıcak bölgelere göçü devam ediyor.

Yaz boyunca göçmen kuşlarla şenlenen bölgedeki sulak alanlar, bugünlerde de binlerce kuşun aynı anda göçüyle eşsiz görüntülere sahne oluyor. Tarihi Murat Köprüsü çevresindeki Sultan Alparslan Parkı üzerinde uçan kuşlar, güzel görüntüler oluşturdu.