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Sultan Abdülhamid, İstanbul, Ekonomi

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış Milyonluk saat satışına yalanlama Sultan Abdülhamid'e ait olan cep saatinin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberlerine yalanlama geldi.

09.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:53
Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

Milyonluk saat satışına yalanlama

İSTANBUL - Sultan Abdülhamid'e ait olan cep saatinin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberlerine yalanlama geldi. Sanat galerisinden yapılan açıklamada saatin satılmadığı belirtilerek çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Önceki gün İstanbul'da gerçekleştirilen 'Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri' müzayedesinde Sultan Abdülhamid'e ait olan Edward Prior markalı saatin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberleri medyaya yansımıştı.

Söz konusu satışla ilgili müzayedeyi düzenleyen Alif Art Galeri'si, "Söz konusu saat kesinlikle satılmadı halen muhafaza altında tutuluyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

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