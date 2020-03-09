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Sultan Abdülhamid, İstanbul, Ekonomi

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

Sultan Abdülhamid'e ait olan cep saatinin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberlerine yalanma geldi.

09.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:57
Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

Sultan Abdülhamid'e ait olan cep saatinin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberlerine yalanma geldi. Sanat galerisinden yapılan açıklamada saatin satılmadığı belirtilerek çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.


Önceki gün İstanbul'da gerçekleştirilen 'Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri' müzayedesinde Sultan Abdülhamid'e ait olan Edward Prior markalı saatin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberleri medyaya yansımıştı.


Söz konusu satışla ilgili müzayedeyi düzenleyen Alif Art Galeri'si, "Söz konusu saat kesinlikle satılmadı halen muhafaza altında tutuluyor" şeklinde açıklamada bulundu. - İSTANBUL

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sanat galerisinde Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

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