Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki yangın

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diş kliniğinde elektrik kontağı kaynaklı meydana gelen alevlenmeye kısa sürede müdahale edildiğini ve hasta kabulüne başlandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 22.20 sularında acil servisin üst katındaki diş kliniğinde elektrik kontağı kaynaklı bir alevlenme meydana geldiği, buna da kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Herhangi bir yaralanma ya da tahliye durumu olmamıştır. 23.30 itibarıyla hasta kabulüne başlanmıştır." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA