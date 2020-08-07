Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın İSTANBUL - Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Kaynak: İHA