Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.
07.08.2020 22:16 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:16
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
İSTANBUL - Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.
Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA