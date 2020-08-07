Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın İstanbul Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.

İstanbul Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA