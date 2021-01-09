Sultan 4'üncü Murad'ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu

Sultan 4'üncü Murad'ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu

BAĞDAT seferi öncesi Şanlıurfa'ya uğrayan Osmanlı Padişahı Sultan 4'üncü Murad'ın belgeseli çekildi. Sultan 4'üncü Murad adına yapılan kültür merkezinin açılışında görsterime sunulan belgesel beğeni topladı.

Karaköprü'de Osmanlı padişahlarından Sultan 4'üncü Murad'ın adını taşıyan kültür merkezi protokol ve vatandaşların katılımıyla açılışı gerçekleşti. Kültür merkezi açılışı için bir ay süren çekimlerle Sultan 4'üncü Murad'ın Bağdat seferinden Şanlıurfa'ya ziyareti belgesel olarak çekildi. Belgeselde Sultan 4'üncü Murad'ın Karaköprü'nün alimlerinden Şazeli Ali Dede'yi ziyareti ve ilçede nar suyu içtikten sonra Bağdat seferinden zaferle dönüşü konu ediniliyor. Osmanlı kostümleri ve bayraklarının kullanıldığı belgesel, Seyrantepe Mahallesi'ndeki inşaatı tamamlanan kültür merkezinde gösterildi.

Merkezin açılışında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile törene katılan AK Parti milletvekilleri konuşmalar yaptı, ardından belgeseli izledi.

1180 metrekaresi kapalı olmak üzere 3 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan kültür merkezi ve okuma evinde gençler ve kadınlara yönelik birçok kurs yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı