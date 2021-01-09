Sultan 4'üncü Murad'ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sultan 4'üncü Murad'ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu

09.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:47
Sultan 4'üncü Murad'ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu

Sultan 4'üncü Murad'ın Şanlıurfa ziyareti belgesel olduBAĞDAT seferi öncesi Şanlıurfa'ya uğrayan Osmanlı Padişahı Sultan 4'üncü Murad'ın belgeseli çekildi.

Sultan 4'üncü Murad'ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu

BAĞDAT seferi öncesi Şanlıurfa'ya uğrayan Osmanlı Padişahı Sultan 4'üncü Murad'ın belgeseli çekildi. Sultan 4'üncü Murad adına yapılan kültür merkezinin açılışında görsterime sunulan belgesel beğeni topladı.

Karaköprü'de Osmanlı padişahlarından Sultan 4'üncü Murad'ın adını taşıyan kültür merkezi protokol ve vatandaşların katılımıyla açılışı gerçekleşti. Kültür merkezi açılışı için bir ay süren çekimlerle Sultan 4'üncü Murad'ın Bağdat seferinden Şanlıurfa'ya ziyareti belgesel olarak çekildi. Belgeselde Sultan 4'üncü Murad'ın Karaköprü'nün alimlerinden Şazeli Ali Dede'yi ziyareti ve ilçede nar suyu içtikten sonra Bağdat seferinden zaferle dönüşü konu ediniliyor. Osmanlı kostümleri ve bayraklarının kullanıldığı belgesel, Seyrantepe Mahallesi'ndeki inşaatı tamamlanan kültür merkezinde gösterildi.

Merkezin açılışında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile törene katılan AK Parti milletvekilleri konuşmalar yaptı, ardından belgeseli izledi.

1180 metrekaresi kapalı olmak üzere 3 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan kültür merkezi ve okuma evinde gençler ve kadınlara yönelik birçok kurs yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Kylie Jenner Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kocaeli Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultan 4'üncü Murad'ın Şanlıurfa ziyareti belgesel oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 12:01:12. #1.15#
title