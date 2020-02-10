Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında yad edildi
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Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında yad edildi

Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 102. yılında Sultanahmet'teki türbesi başında anıldı.

10.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:26
Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında yad edildi

'nin 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 102. yılında 'teki türbesi başında anıldı.

Anma töreni, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Cevdet Erdöl, protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, dua edilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından vatandaşlara helva ve lokum ikram edildi.

Kaynak: AA
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