2. Abdülhamid için türbesinde kuran okundu
10.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:38
2. Abdülhamid Han'ın 103. vefat yıldönümü nedeniyle Sultanahmet'te bulunan türbesinde Kuran okundu.
2. Abdülhamid Han'ın 103. vefat yıldönümü nedeniyle Sultanahmet'te bulunan türbesinde Kuran okundu.
- İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katıldığı programda, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı Kuran okudu, dua etti. Haydar Ali Yıldız da programda Kuran okudu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı