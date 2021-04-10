SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultanahmet Meydanı'nda turist yoğunluğu yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultanahmet Meydanı'nda turist yoğunluğu yaşandı. Bir çoğu maske takmayan ve toplu olarak dolaştıkları görülen turistler zaman zaman Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek için kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da havanın güzel olması nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nı sabah saatlerinden itibaren dolduran turistler bölgede yoğunluğa neden oldu.

Turistlerin gruplar halinde dolaştıkları, bir çoğunun maske takmadığı ve maskeleri çenelerine indirdikleri görüldü. Ayasofya Camii'nin önünde ise zaman zaman ziyaretçi kuyrukları oluştu.

SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SULTAHAHMET'TE TURİST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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