Süloğlu'nda sokak hayvanları unutulmadı
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Süloğlu'nda sokak hayvanları unutulmadı

Süloğlu'nda sokak hayvanları unutulmadı
02.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:18

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerin kapanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından besleniyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerin kapanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından besleniyor.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgın döneminde sokak hayvanlarının unutulmadığı belirtildi.

İlçe civarı ve merkezindeki sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personellerince yiyecek ve su bırakılarak beslenmeleri sağlandı.

Ekipler düzenli olarak hayvanlar için mama, yem ve su bırakarak onların bu süreçten zarar görmemelerini sağlamaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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