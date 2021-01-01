Süloğlu'nda sokak hayvanları kısıtlama günlerinde düzenli olarak besleniyor
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Süloğlu'nda sokak hayvanları kısıtlama günlerinde düzenli olarak besleniyor

01.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:08
Süloğlu'nda sokak hayvanları kısıtlama günlerinde düzenli olarak besleniyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sokak hayvanlarını unutmadıklarını bildirdi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sokak hayvanlarını unutmadıklarını bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin farklı noktalarında yaşayan sokak hayvanlarının yaş ve kuru mamayla beslendiğini belirtti.

Belediye olarak sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Ormankıran, sokak canlarını düzenli olarak beslediklerini kaydetti.

Başta sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler olmak üzere ilçe genelinde besleme yapıldığını belirten Ormankıran, "Yeni yılın ilk günü ve sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu bugünde personelimiz baraj bölgesi başta olmak üzere sokakta yaşayan can dostlarımızı beslemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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