Süloğlu'nda pazar tezgahlarına koronavirüse karşı uyarıcı kartlar asıldı Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tezgahlara "Lütfen el sürmeyiniz" yazılı uyarıcı kartlar asıldı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tezgahlara "Lütfen el sürmeyiniz" yazılı uyarıcı kartlar asıldı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri aldıklarını ve vatandaşları bilgilendirdiklerini belirtti.

Özellikle vatandaşların toplu olarak alışveriş yaptıkları yerlerin başında gelen pazar yerlerinde sosyal mesafe ve temasın önüne geçmek için tedbirler alındığını aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu kapsamda ilçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Toplu yaşamın olduğu yerler ilaçlanıyor. Aynı şekilde vatandaşların pazar alışverişlerinde dikkatli olmaları için de çalışmalar yapıyoruz. Pazar yerinde temasın azaltılması yönünde farkındalık oluşturmak için tezgahlara uyarıcı kartlar astık. Halkımızın sosyal mesafe ve temas kurallarına uymaları için gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz."

Kaynak: AA