Süloğlu'nda öğrenciler "Minik Eller Toprakla Buluşuyor Projesi"yle ekim yapıyor - Haberler
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Süloğlu'nda öğrenciler "Minik Eller Toprakla Buluşuyor Projesi"yle ekim yapıyor

Süloğlu'nda öğrenciler
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Süloğlu'nda, öğrencilere tarımın sevdirilmesi amacıyla başlatılan "Minik Eller Toprakla Buluşuyor Projesi" devam ediyor.

SÜLOĞLU, EDİRNE (AA) - Süloğlu'nda, öğrencilere tarımın sevdirilmesi amacıyla başlatılan "Minik Eller Toprakla Buluşuyor Projesi" devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağı bahçesindeki serada ekim etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilere tarımın sevdirilmesi amacıyla hayata geçirilen projede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda ekim yapan öğrenciler, daha önce ekimi yapılan marulların sökümünü de gerçekleştirdi.

Etkinliğe Kaymakam Özgür Kaya da katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle ekim yapan Kaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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