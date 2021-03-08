Süloğlu'nda mesire alanları ve oyun parkları geçici olarak kapatıldı
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Süloğlu'nda mesire alanları ve oyun parkları geçici olarak kapatıldı

08.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:52
Süloğlu'nda mesire alanları ve oyun parkları geçici olarak kapatıldı

Süloğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mesire alanları ve oyun parkları geçici olarak kapatıldı.

Süloğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mesire alanları ve oyun parkları geçici olarak kapatıldı.

Süloğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mesire ve spor alanlarıyla oyun parklarına giriş yasaklandı.

Kısıtlama getirilen alanlara belediye ekipleri tarafından şerit çekildi, bilgilendirici afişler asıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, belirtilen alanlarda yoğunluğun önlenmesi için geçici bir karar alındığını belirtti.

Ormankıran, salgınla mücadelede herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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