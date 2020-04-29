Süloğlu'nda iş yerlerine maske ve dezenfektan dağıtıldı Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki market, eczane ve iş yerlerine maske ve el dezenfektanından oluşan hijyen seti dağıtıldığını bildirdi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki market, eczane ve iş yerlerine maske ve el dezenfektanından oluşan hijyen seti dağıtıldığını bildirdi. Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak salgınla mücadelede gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Ormankıran, ilçedeki iş yerlerine koruyucu ekipmanlar dağıttıklarını kaydetti. Vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunan Ormankıran, "Koronavirüsle mücadelede halkımızın sağlığının korunması için çalışıyoruz. Belediye personelimiz tarafından ilçemizdeki esnaflarımıza el dezenfektanı ve maskeleri teslim edildi. Salgına karşı mücadelemiz gevşemeden sürmeli. Havaların ısınması bizleri yanılgıya düşürmesin. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA