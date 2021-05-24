Süloğlu Kaymakamlığının "Sera Projesi" kapsamında ürettiği ürünler hasat edildi
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Süloğlu Kaymakamlığının "Sera Projesi" kapsamında ürettiği ürünler hasat edildi

Süloğlu Kaymakamlığının 'Sera Projesi' kapsamında ürettiği ürünler hasat edildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Sera Projesi" kapsamında yetiştirilen marullar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Sera Projesi" kapsamında yetiştirilen marullar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık bünyesinde yer alan proje ekibinin "Sera Projesi" Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından desteklendi.

Yapılan çalışmalarla şubat ayında kurulumu tamamlanan seraya 1500 marul fidesi ekildi.

Hasat edilen marullar ilçe merkez ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ulaştırıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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