Sullivan, Kalın ile görüşmesinde Afganistan'daki ortak çalışmadan memnun olduğunu bildirdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmede, Afganistan'daki iş birliğinden dolayı memnuniyetini dile getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiğini kaydetti.

Horne açıklamada, "Sullivan, Afganistan'daki ortak çalışmamızdan memnuniyetini dile getirdi ve bu ülkede ihtiyaç sahibi Afganlara insani yardımın ulaştırılmasının sağlanması da dahil birçok konuda iş birliğinin devam etmesinin önemini vurguladı." bilgisini paylaştı.

Kalın ve Sullivan'ın Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği de dahil küresel konuları ele aldığını aktaran Horne, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmeler ve Doğu Akdeniz'de istikrarın devamının önemi gibi konuların da konuşulduğunu belirtti.

Horne açıklamada, "Kalın ve Sullivan, Türkiye-ABD ikili ilişkisinin geliştirilmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.