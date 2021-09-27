Son dakika haberleri | Sülfürik asit yüklü tankerde yangın - Haberler
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Son dakika haberleri | Sülfürik asit yüklü tankerde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki sülfürik asit yüklü tankerde yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki sülfürik asit yüklü tankerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, İnegöl-Domaniç yolu üzeri İnegöl'ün Tahtaköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Kütahya'nın Domaniç ilçesine seyir eden Süreyya Özdemir (52) yönetimindeki 06 BS 4688 plakalı sülfürik asit yüklü tankerin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Şoför kabinine sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tanker kısmına alevler ulaşmadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Son dakika haberleri | Sülfürik asit yüklü tankerde yangın

Son dakika haberleri | Sülfürik asit yüklü tankerde yangın

Son dakika haberleri | Sülfürik asit yüklü tankerde yangın

Son dakika haberleri | Sülfürik asit yüklü tankerde yangın
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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