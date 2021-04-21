Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk istemeyince yapılmadı
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Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk istemeyince yapılmadı

Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk istemeyince yapılmadı
Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yapılması planlanan sülfürik asit üretim tesisi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı bölge halkı ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin karşı çıkması nedeniyle yapılmadı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yapılması planlanan sülfürik asit üretim tesisi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı bölge halkı ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin karşı çıkması nedeniyle yapılmadı. Görevlilerin, 'Halk bilgi edinme hakkını kullanmak istememiştir' tutanağı tutması sonrası toplantı sona erdi.

Körfez ilçesi Kabakoz mevkiinde yılda 200 bin ton kapasiteli sülfürik asit üretim tesisi yapılmasıyla ilgili Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde ÇED toplantısı yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Güneş Ekşi, firma yetkilileri ile bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Güneş Ekşi'nin açılış konuşmasına başladığı sırada salondakilerin ayağa kalkıp toplantıyı karşı çıktıklarını ve yaptırmak istemediklerini söylemesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Mahallelerinde sülfürik asit tesisi yapılmasını istemediklerini söyleyen Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, "Her proje bulunduğu bölgedeki diğer tesislerle birlikte çevreye etkisi kümülatif olarak değerlendirilmelidir.  Bölgede yaşayanlar olarak biz yılda 200 bin ton kapasiteli sülfürik asit üretim tesisi yapılmasını istemiyoruz. Ayrıca Kocaeli deprem bölgesidir. Kaza, deprem, ateş ve ısıya maruz kalma gibi risklerle ilgili acil durum planlarına rastlanmamıştır. Biz kesinlikle kurulmasını istemiyoruz" dedi.

Toplantı heyeti tarafından, 'Körfez ilçesinde yapılması planlanan sülfürik asit üretim tesisi ile ilgili halk bilgi edinme hakkını kullanmak istememiştir' tutanağı tutularak toplantı sona erdirildi.

- Körfezkocaeli
Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk istemeyince yapılmadı
Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk istemeyince yapılmadı
Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk istemeyince yapılmadı
Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk istemeyince yapılmadı
Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk istemeyince yapılmadı
Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısı, halk istemeyince yapılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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