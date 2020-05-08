Süleymanpaşalılar salgın günlerinde Süleymanpaşa TV izliyor
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Süleymanpaşalılar salgın günlerinde Süleymanpaşa TV izliyor

Süleymanpaşalılar salgın günlerinde Süleymanpaşa TV izliyor
08.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:26

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile dört koldan mücadelesini tavizsiz sürdürürken, kendi kişisel tedbirlerini uygulayarak sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet eden vatandaşların evlerinde geçirdikleri zamanı daha keyifli hale getirmek için de çözümler üretiyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile dört koldan mücadelesini tavizsiz sürdürürken, kendi kişisel tedbirlerini uygulayarak sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet eden vatandaşların evlerinde geçirdikleri zamanı daha keyifli hale getirmek için de çözümler üretiyor.

Süleymanpaşa Belediyesinin yayın organlarından biri olan Süleymanpaşa TV, yayınladığı programlarla korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerine kapanmak zorunda kalan Süleymanpaşalılar için adeta bir nefes oldu.

Spordan çocuk programlarına, Ramazan ayına özel programlardan canlı yayınlara, canlı konserlerden belediyeden ve kentten haberlere kadar birçok program ile internet üzerinden düzenli yayın yapan Süleymanpaşa TV, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Her sabah spor programı yayınlanıyor

Sosyal medya üzerinden her gün belirli saatlerde düzenli olarak yayın yapan ve on binlerce takipçisi bulunan Süleymanpaşa TV, hafta içi her sabah saat 10.00'da Pilates Eğitmeni Şirin Ateş Erdoğan tarafından hazırlanan Evimde Spor Var programı ile Süleymanpaşalılara evlerinde spor yapma imkanı sunuyor.

Çocuk kuşağı büyük ilgi gördü

Her Salı ve Perşembe günleri saat 16.00'da yayınlanan çocuk kuşağı ile evlerinden çıkamayan çocuklar için bir nebze eğlence kaynağı olan Süleymanpaşa TV, geleneksel sahne sanatlarımız olan Karagöz ile Hacivat, Orta Oyunu, Meddah gibi programlara yer verirken, çocuk tiyatroları ile de keyifli vakit geçirmelerine katkıda bulunuyor.

Özel programlarla Ramazan ruhu yaşatılıyor

Ramazan ayının ilk gününden itibaren Tekirdağ İl Müftülüğü ile birlikte hazırlanan ve her gün saat 11.00'de yayınlanan Ramazan Sohbetleri programı ile İslam dininin ve Ramazan ayının faziletleri paylaşılırken, 12.00'de canlı yayınlanan Ramazan Mukabele programı sayesinde, dileyen vatandaşlara evlerinde hatim indirme imkanı sunuluyor. Ayrıca yine Ramazan ayı boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları saat 19.00'da canlı olarak yayınlanan İftara Doğru programı ile ilahi toplulukları sahne alırken, oruç ibadeti üzerine sohbetler gerçekleştiriliyor.

Başkan Yüksel canlı yayında soruları yanıtlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kentte gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilen projelerle ilgili bilgilendirme yayınlarının yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in katılımıyla gerçekleşen canlı yayınlarda vatandaşlar yaşadıkları şehirle ilgili merak ettikleri konuları ya da taleplerini iletme ve ilk ağızdan öğrenme şansına sahip oluyorlar.

Konserler, özel canlı yayınlar ve daha fazlası Süleymanpaşa TV'de

Belirli aralıklarla yayınlanan canlı konserlerle de Süleymanpaşalılar evlerinden çıkmadan canlı müzik keyfini yaşayabiliyorlar. Süleymanpaşa TV, düzenli olarak yayınlanan programların yanı sıra, milli bayramlar, kandiller gibi özel günlerde de canlı yayınlar gerçekleştiriyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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