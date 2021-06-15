Süleymanpaşalı sporcunun Türkiye Şampiyonluğu başarısı
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Süleymanpaşalı sporcunun Türkiye Şampiyonluğu başarısı

Süleymanpaşalı sporcunun Türkiye Şampiyonluğu başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Trap (atıcılık) sporunda madalyaya doymuyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Trap (atıcılık) sporunda madalyaya doymuyor. Süleymanpaşalı sporcular her yaş ve kategoride kürsüde boy göstermeye devam ederek ilçenin adını ülke çapında duyuruyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde Trap sporu ile ilgilenen genç sporcu Ahmet Çiftçioğlu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

83 puanla şampiyon oldu

11-13 Haziran tarihleri arasında Bursa'da Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Trap Türkiye Şampiyonası'nda, yıldız gençler kategorisinde yarışarak Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü temsil eden Ahmet Çiftçioğlu, 83 puanlık derecesi ile altın madalya almaya hak kazandı.

Hüseyin Öztekin: "Başarılı sporcular yetiştiriyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin, Trap sporunun Türkiye'de her geçen gün daha çok ilgi görmeye başladığını ifade ederek, "Trap dalında çok başarılı sporcuları kulübümüz çatısı altında yetiştiriyoruz. Şimdiden genç kardeşlerimiz bu sporda ülke çapında dereceler elde etmeye başladılar. Bu başarıların son örneği de Bursa'da Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Ahmet kardeşimiz oldu. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşalı sporcunun Türkiye Şampiyonluğu başarısı
Süleymanpaşalı sporcunun Türkiye Şampiyonluğu başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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