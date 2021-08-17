Süleymanpaşalı sporcular başarıya doymuyor
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Süleymanpaşalı sporcular başarıya doymuyor

Süleymanpaşalı sporcular başarıya doymuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü atıcılık sporcusu Ahmet Çiftçioğlu, katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü atıcılık sporcusu Ahmet Çiftçioğlu, katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi oldu.

Elde ettiği başarılarla göz doldurmaya devam eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün genç sporcularından Ahmet Çifçioğlu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Bursa ilinde düzenlenen Trap Zafer Kupası'nda 90 puanlık atış derecesi ile Türkiye ikincisi olarak büyük başarı elde etti.

Antrenörleri tarafından gelecek vaat ettiği sıkça dile getirilen genç sporcu, Süleymanpaşa'nın adını tüm Türkiye'de duyurmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Başta Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel olmak üzere desteklerini esirgemeyen kulüp başkanımız Hüseyin Öztekin'e ve bizleri büyük bir eforla müsabakalara hazırlayan hocamız Zafer Akgün'e teşekkür ederim. Düzenli çalışarak daha büyük başarılar elde edeceğim ve Süleymanpaşamızın adını ülkemizin her yerinde duyuracağım" dedi.

"Gurur duyuyoruz"

Spora ve sporcuya her alanda destek verdiklerini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise, "Gençlerimizi yetiştirmek, onları sportif alanlara yönlendirerek sağlıklı bireyler olmaları için projeler üretiyor ve çalışıyoruz. Belediyemizin sporcularının değişik spor dallarında elde ettiği başarılar sayesinde bizler de gurur duyuyoruz. Yaptığımız spor tesislerimizin yanı sıra 15 bin gencimize hizmet edecek ve Trakya'nın en büyük gençlik merkezi olacak; Ata Tepe Gençlik Merkezi'ni de kısa süre içerisinde faaliyete geçirerek gençlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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