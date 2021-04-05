Süleymanpaşalı sporcular atıcılıkta madalyaya doymuyor
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Süleymanpaşalı sporcular atıcılıkta madalyaya doymuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süleymanpaşalı sporcular atıcılıkta madalyaya doymuyor

Süleymanpaşa Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteğin karşılığını madalyalarla almaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteğin karşılığını madalyalarla almaya devam ediyor. Son olarak Konya'da düzenlenen Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon Kupası Trap Yıldız Erkekler kategorisinde Ahmet Çiftçioğlu, altın madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen ve 4 farklı yaş kategorisinde yarışmacıları ağırlayan organizasyonda mücadele eden Ahmet Çiftçioğlu, Yıldız Erkekler kategorisinde 30 sporcu arasında en başarılı performansı sergileyerek Süleymanpaşa'ya altın madalyayla döndü.

İlk turnuvada altın madalya kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından organize edilen Trap Atışı Federasyon Kupası'nda mücadele eden Ahmet Çiftçioğlu, katıldığı ilk turnuvada altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Ahmet Çiftçioğlu, kendi kategorisinde en yüksek puanı elde ederek Tekirdağ'ın gururu oldu. Çiftçioğlu, 125 puan üzerinden 97 puan alarak altın madalyaya uzandı.

Bahar kupası boş geçilmedi

Öte yandan, 2020 yılı şampiyonu Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zafer Akgün, geçtiğimiz haftalarda Mersin'de gerçekleştirilen Bahar Kupası'nda Trap dalında üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Trap dalında başarılı sporcular yetiştirdiklerini dile getiren Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin, atıcılık sporunun yaygınlaşması ve gelişmesi için bu turnuva başarılarının önemine dikkat çekerek, her iki turnuvada da derece elde eden sporcuları tebrik etti. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşalı sporcular atıcılıkta madalyaya doymuyor
Süleymanpaşalı sporcular atıcılıkta madalyaya doymuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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