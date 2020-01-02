Süleymanpaşa Zabıtası dilencilere göz açtırmıyor

02.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:37

2 dilenci ile küçük yaştaki çocuğun velisine işlem yapan ekipler, dilencilerin üzerinden çıkan paralara da el koydu.

Süleymanpaşa'da halkın dini duygularını istismar ederek dilenen 3 dilenci, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıtası tarafından men edildi.

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişiden ikisi ve çocuk yaştaki dilencinin babası hakkında idari işlem yapıldı.

"GERÇEK İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA YARDIM ELİ UZATIYORUZ"

Şehrin muhtelif sokaklarında, trafik ışıklarında ve cami önlerinde dinlenen dilencilerle ilgili rutin denetimlerin artarak devam edeceğini kaydeden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Halkımızın yardımlaşma duygusunu dilenmek suretiyle istismar eden ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak biz, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daima yardım eli uzatarak yanlarında oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler