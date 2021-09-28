SÜLEYMANPAŞA VE MALKARA'DA TOPLAM 80.800 METREKARE SATHİ KAPLAMA YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI - Haberler
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SÜLEYMANPAŞA VE MALKARA'DA TOPLAM 80.800 METREKARE SATHİ KAPLAMA YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Habermetre - Haberler | Toplum
SÜLEYMANPAŞA VE MALKARA'DA TOPLAM 80.800 METREKARE SATHİ KAPLAMA YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 faaliyet programı çerçevesinde il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 faaliyet programı çerçevesinde il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Malkara İlçesi'nin Şahin Yolu yol ayrımı-Kürtüllü ve Hemit Mahalleleri arası bağlantı yolları ile Süleymanpaşa ilçesinin Karahalil Mahallesi ve Karabezirgan Mahallesi arasında başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı. Malkara ilçesinde 7 bin metre uzunluğa, 7 metre genişliğe sahip yolda toplam 49. 000 metrekarelik sathi kaplama yapılırken, Süleymanpaşa ilçesindeki 5. 300 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip Karahalil Mahallesi ve Karabezirgan Mahallesi bağlantı yolunda ise 31. 800 metrekarelik sathi kaplama yol çalışması yapılmış oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeden il genelinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Malkara ve Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmalarını tamamladığımız bağlantı yollarımızın vatandaşlarımıza ve ilçelerimize hayırlı olmasını dilerim. " dedi.

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Haber: SÜLEYMANPAŞA VE MALKARA'DA TOPLAM 80.800 METREKARE SATHİ KAPLAMA YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI - Haberler
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