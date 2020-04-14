Süleymanpaşa TV'den evden çıkmadan spor imkânı
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Süleymanpaşa TV'den evden çıkmadan spor imkânı

Korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok vatandaşın evinden çıkamaması üzerine, sosyal medya üzerinden ürettiği kültür ve sanat ağırlıklı içerikleri ile Süleymanpaşalıları yalnız bırakmayan Süleymanpaşa Belediyesi, formunu korumak isteyen vatandaşlar için de harekete geçti.

14.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:59
Süleymanpaşa TV'den evden çıkmadan spor imkânı

Korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok vatandaşın evinden çıkamaması üzerine, sosyal medya üzerinden ürettiği kültür ve sanat ağırlıklı içerikleri ile Süleymanpaşalıları yalnız bırakmayan Süleymanpaşa Belediyesi, formunu korumak isteyen vatandaşlar için de harekete geçti.

13 Nisan 2020 Pazartesi tarihi itibariyle hafta içi her sabah saat 10'da Süleymanpaşa TV üzerinden sabah sporu yayınlanmaya başlıyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Pilates eğitmeni Şirin Ateş Erdoğan eşliğinde sabah sporu yaparak beden sağlıklarını ve formlarını koruyabilecekler. Sabah Sporu programı ile evde geçirilen zamanın daha verimli değerlendirilmesi ve özellikle çocukların ekran karşısında hareketsiz olarak geçirdikleri sürenin kısaltılması hedefleniyor. Ayrıca spor ile beden sağlığının ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinin sağlanması da programın hedefleri arasında yer alıyor.

"Sporda sağlık, evde hayat var"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan izolasyon ve sosyal mesafe gibi tedbirler sayesinde ülkemizde ve şehrimizde salgının zayıflamaya başladığını görüyoruz. Havaların ısınması ile birlikte az da olsa vatandaşlarımızda günlerdir evde kapalı ve hareketsiz kalmaktan kaynaklanan sokağa çıkma eğilimi görülebileceği düşüncesi ile bu süreçte hareketsizlikten kurtulmamız için sabah sporu programları hazırladık. Bu süreçte sorumlu davranarak evlerinde kalan vatandaşlarımız, çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebilecekleri bir aktiviteye daha kavuşmuş olacaklar. Vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha sabır ve evde kalma çağrısı yapıyorum. Unutmayalım, sporda sağlık, evde hayat var. Kısa süre içinde millet olarak bu salgın belasından kurtulacağımıza, güzel günlerde yine birlikte olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Sabah sporu yayınlarının evde kalma uygulaması boyunca süreceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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