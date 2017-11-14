Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifinin Çalışmaları

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçı barınağının yapılan düzenlemelerin ardından vatandaşların tercih ettiği bir mekan haline geldiğini söyledi.



Pelivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda balıkçı barınağının daha çok alkol alan şahıslar tarafından kullanıldığını ifade etti.



Kooperatif olarak barınakta hem balıkçılar hem de vatandaşların rahatlıkla ziyaret edebilmesi için çevre düzenlemesi yaptıklarını belirten Pehlivanoğlu şunları kaydetti:



"Önceden Tekirdağ balıkçı barınağı daha çok alkol alanların kullandığı bir yerdi. Balıkçılıkla uğraşmayan insanlar burasını kafasına göre kullanıyordu. Burası madde bağımlısı ve içki içenlerin mekanı gibi gözüküyordu. Kooperatif olarak başlattığımız çalışmalarla birlikte artık bir yıldır burası ailelerin rahatlıkla gelip çay içtiği bir mekan haline geldi. Yapılan çevre düzenlemesinin ardından aileler çocukları ile buraya gelip çayı içerken manzaranın da tadını çıkarabiliyor."



Pehlivanoğlu, kooperatif olarak çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini dile getirerek, "Buraya gelen vatandaşlar kedileri sevip, kazları, ördekleri izleyip huzur bulabiliyor. Bunun yanında vatandaşlar taze balıklarını da buradan alıyor. Balıkçı arkadaşlarımıza da lokal açarak onların rahat rahat oturup çay içmelerini sağladık. Ayrıca balıkçılara ağlarını koyabilecekleri depo tahsis ettik. Balıkçıların kıyıya rahatça yaklaşması için iskeleler yaptık." diye konuştu.