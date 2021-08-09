Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti
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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti
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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Genel Kurulu'nda tekrardan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı seçilen İbrahim Pehlivanoğlu, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Genel Kurulu'nda tekrardan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı seçilen İbrahim Pehlivanoğlu, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Pehlivanoğlu'na görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti - Haberler
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