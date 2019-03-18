Süleymanpaşa'nın Çocuklarına Bahar Erken Geldi

Yüzlerce çocuk, güzel havanın tadını çıkarırken, veliler de bu etkinlik için Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür ettiler.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan ve 8 binden fazla üyesi ile Trakya'nın en büyük sivil topluluğu olan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, havaların ısınması ile birlikte çocukların bedensel aktivitelere yöneltilmesi, okul stresinden uzaklaşmaları ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri için açık hava etkinliklerine başladı. Açık hava partilerinin ilki, Sahil Mutlu Kent Çay Bahçesi yanındaki alanda gerçekleştirildi.

ÇOCUKLAR GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Güzel havayı fırsat bilen yüzlerce çocuk, açık hava partisine akın etti. Sandalye kapma, çuval yarışı, macera parkuru, yüz boyama, taş boyama gibi çok sayıda farklı etkinliğin yanı sıra çocuklara patlamış mısır, ailelere de çay ve kahve ikramı yapıldı.

Çocuklar güneşin ve eğlencenin tadını çıkarırken aileler de çocukları ile birlikte keyifli bir pazar günü geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Açık hava partisine Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat ilgi gösterirken, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da çocukları yalnız bırakmadı.

EŞKİNAT: "SİZLER BU ÜLKENİN GELECEĞİSİNİZ"

Açık hava partisinde eğlenen çocuklara hitap eden Başkan Eşkinat, çocuklara verdikleri önemin altını çizerek, "Sevgili çocuklar, hepiniz 2019 yılının Atatürk'lerisiniz. Bu ülkenin geleceğisiniz. Bizler de Süleymanpaşa Belediyesi olarak ve Süleymanpaşa'da yaşayan tüm aileler olarak sizlerin daha iyi yetişmesi için, daha mutlu olabilmeniz için ve geleceğinizin güvence altında olması için el birliği ile çalışıyoruz. Her şey siz çocuklar için. Eğer siz isterseniz bugünkü eğlencemizi önümüzdeki haftalarda da daha kalabalık bir şekilde tekrar edeceğiz. Hepinize iyi eğlenceler," ifadelerini kullandı.

Bir anlamda "Bahara Merhaba" anlamı da taşıyan açık hava partisi için Başkan Eşkinat'a teşekkür eden aileler, benzer etkinliklerin kapsamı genişletilerek devam etmesini istediler.

Yaklaşık 2 saat süren ve çocukların doyasıya eğlendiği parti, görülmeye değer anlara sahne oldu.

Kaynak: Bültenler