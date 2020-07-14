Süleymanpaşa'nın çehresini değiştirecek projeye hız verildi Süleymanpaşa Belediyesi, vizyon projelerinden biri olan Dereağzı-Değirmenaltı Sahil Yolu ve Su Sporları Merkezi projesi ile ilgili çalışmalara hız verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, vizyon projelerinden biri olan Dereağzı-Değirmenaltı Sahil Yolu ve Su Sporları Merkezi projesi ile ilgili çalışmalara hız verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in geçtiğimiz haftalarda bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirdiği Ankara temasları sonrası hızlandırılan projede, Alkaya mevkisinde (Köfteci İbrahim - Etoba Restoran altı) toprak kaymalarının önüne geçilmesi için perde beton uygulaması gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Dereağzı mevkisinden başlayıp Değirmenaltı Mahallesi'ne kadar uzanan, bünyesinde yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra sosyal donatı ve dinlenme alanları ile çeşitli su sporlarının yapılmasına imkan veren bir spor tesisinin de bulunacağı sahil yolu inşa edilecek.

Proje ile Süleymanpaşa'ya yeni bir sahil şeridi kazandıracaklarını ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Ankara'da sayın bakanlarımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde çok önemli sürprizlerle şehrimize döndüğümü söylemiştim. Bunlardan biri de olan Dereağzı-Değirmenaltı Sahil Yolu ve Su Sporları Merkezi projesiydi. Şehrimize yeni bir soluk getireceğine inandığımız projede hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zemin sağlamlaştırma ve perde beton uygulamalarımızla alanın güvenliğini sağlıyoruz. Projeyi kısa sürede tamamlayarak, şehrimizi birçok su sporunun yapılabileceği bir merkeze, uzun bir yürüyüş ve bisiklet yoluna ayrıca dinlenme ve sosyal donatı alanlarına kavuşturacağız. Şimdiden değerli hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA