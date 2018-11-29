Süleymanpaşa Meclisi 5 Aralık Günü Toplanacak
Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2018 yılı Aralık ayı meclis toplantısını 5 Aralık 2018 Çarşamba günü gerçekleştirecek.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2018 yılı Aralık ayı meclis toplantısını 5 Aralık 2018 Çarşamba günü gerçekleştirecek.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda 4 gündem maddesi ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlanacak. - TEKİRDAĞ