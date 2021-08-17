Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu İlçelerinde Sathi Kaplama Yol Çalışmaları Tamamlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım kalitesini arttırmak ve trafik kontrolünü sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım kalitesini arttırmak ve trafik kontrolünü sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi yol ayrımı ile Hayrabolu ilçesi Kemaller Mahallesi arası bağlantı yolu ve Malkara İlçesi, Malkara yol ayrımı, Vakıfiğdemir, Deliller yol ayrımı, Müstecep, Kalaycı, Sağlamtaş Mahalleleri arası bağlantı yollarında başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında toplamda 135. 450 m2'lik sathi kaplama yol yapımı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde yol çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu ilçelerimizde yapımını tamamladığımız sathi kaplama yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre