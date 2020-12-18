Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:00
Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya AA'nın

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaya, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafını seçen Kaya, "yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", "spor" kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını oyladı.

Kaya, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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