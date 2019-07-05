Süleymanpaşa International Optimist Cup Yelken Yarışları 4 Eylül'de

4-8 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde görüşülürken yapılacak harcamalarla ilgili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e yetki verilmesi istenildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında gündem dışı evraklar görüşülen "Kentimizde 4-8 Eylül 2019 tarihlerinde 5. Süleymanpaşa İnternational Optimist Cup Yelken Yarışları düzenlenmesi planlanmaktadır. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ve Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalanacak olan işbirliği protokolüne istinaden etkinlik kapsamında yapılacak harcamaların belediyemiz bütçesinden karşılanması" konulu evrak ile ilgili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel meclis üyelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

YÜKSEL: "SÜLEYMANPAŞA CUP BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON"

Süleymanpaşa Cup hakkında açıklamalarda bulunan Başkan yüksel; "Süleymanpaşa Cup, Yelken Yarışları ile ilgili bir organizasyon. Yelken Kulübümüz bu konuda rica etti. Bizim için de önemli bir organizasyon. Süleymanpaşa isminin daha geniş alanlarda duyulması için Rodosto ismini Süleymanpaşa olarak değiştirmenin daha sağlıklı ve mantıklı olacağını düşündük. Bu konuyla ilgili sponsorlukların tarafımızdan üstlenilmesi ile ilgili meclisten yetki istiyoruz." ifadelerini kullandı.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Yapılan oylamada Süleymanpaşa Belediye Meclisi oy birliği ile Başkan Cüneyt Yüksel'e yetki verirken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde düzenlenecek 5. Süleymanpaşa International Optimist Cup Yelken Yarışlarının tarihi de 4-8 Eylül 2019 olarak kesinleşmiş oldu.

Kaynak: Bültenler