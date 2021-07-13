Süleymanpaşa İlçesindeki Bağlantı Yolunun Bakım ve Onarım Çalışması Tamamlandı
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Süleymanpaşa İlçesindeki Bağlantı Yolunun Bakım ve Onarım Çalışması Tamamlandı

Süleymanpaşa İlçesindeki Bağlantı Yolunun Bakım ve Onarım Çalışması Tamamlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı faaliyet programı kapsamında il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı faaliyet programı kapsamında il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesinin Kumbağ, Barbaros ve Altınova Mahalleleri arası bağlantı yolunda başlatılan yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çalışma kapsamında 3200 ton BSK sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam ediyor. Süleymanpaşa ilçesinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığımız bağlantı yolunun vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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