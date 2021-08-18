Süleymanpaşa'dan afet bölgesine yardım eli
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Süleymanpaşa'dan afet bölgesine yardım eli

Süleymanpaşa'dan afet bölgesine yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Süleymanpaşa Belediyesi, yangınlarla mücadele eden Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin ardından, sel ve heyelan ile mücadele eden Karadeniz Bölgesi'ne yardım elini uzattı.

Süleymanpaşa Belediyesi, yangınlarla mücadele eden Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin ardından, sel ve heyelan ile mücadele eden Karadeniz Bölgesi'ne yardım elini uzattı.

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel ve heyelan sebebiyle mağdur olan vatandaşların yanında olan Süleymanpaşa Belediyesi, Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi ve Tüm Kastamonulular Derneği Tekirdağ Şubesi işbirliği ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yardım elini uzattı. Süleymanpaşalı vatandaşların da desteğiyle toplanan yardımlar, afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi ve Tüm Kastamonulular Derneği Tekirdağ Şubesi işbirliğinde, şehrimizde yaşayan hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle topladığımız yardımları Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine ulaştırılmak üzere tıra yükledik. Tüm dünyada yardımseverliği ile bilinen aziz Türk Milleti, birlik ve beraberliği ile her türlü felaketin üstesinden gelmiştir. Allah'ın izni ile bu felaketlerin de üstesinden gelerek yaralarımızı birlikte saracağız. Bu bağlamda afetzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbimden ülkemizin ve milletimizin acılarını bir an önce dindirmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediyesi yangınlarla mücadele eden Muğla'ya 5 tır saman ve 1 tır hayvan yemi göndererek mağdur çiftçilere yardım elini uzatarak büyük bir dayanışma örneği göstermişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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