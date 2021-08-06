Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Yavuz ve Barbaros mahallelerindeki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Yüksel, yaptığı açıklamada, kentin yol sorununu çözmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hızla sürdürdüğünü ifade eden Yüksel, ekiplerin Yavuz Mahallesi'nde zemin kaldırma, asfalt ve aşınma asfaltı serimi ile kilit taş döşeme çalışmalarına, Barbaros Mahallesi'nde ise sathi kaplama ve asfalt çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını aktaran Yüksel, "Yol yapım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar yol sorunu büyük ölçüde bitecek. İhtiyaç duyulan yollarda sathi kaplama çalışması da gerçekleştiriliyor. Ayrıca asfalt serimi de hız kazandı. Bölgede ekipler özverili bir çalışma yürütüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel