Süleymanpaşa'da yeni atık toplama konteynerleri belirlenen noktalara yerleştiriliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflerini ortaya koyan "Sıfır Atık" projesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin birçok noktasında bulunan geri dönüşüm atık kutuları yeni nesil ekipmanlarla değiştirilerek vatandaşların konuyla ilgili bilinçlendirilmesine yönelik tanıtıcı görsellerle donatılıyor.

Özellikle ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması için adımlar atan belediye, yeni konteynerler ile daha etkili bir geri dönüşüm performansına ulaşmayı amaçlıyor.

Yeni tip ekipmanlar, vatandaşların dikkatini daha fazla çekerek atıkları ayrıştırma ve geri kazanma motivasyonlarını arttırmaya yardımcı olacak görseller içeriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenen geri dönüştürülebilir atık toplama konteynerleri, şehrin dört bir yanında belirlenen noktalara yerleştiriliyor.