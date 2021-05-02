Süleymanpaşa'da seracılıkla ilgilenen çiftçilere müjde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süleymanpaşa'da seracılıkla ilgilenen çiftçilere müjde

Süleymanpaşa'da seracılıkla ilgilenen çiftçilere müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tam kapanma tarihlerinde Süleymanpaşa'da seracılıktan geçimini sağlayan çiftçilerin taze ürünlerinin bu süreçte ellerinde kalmaması için, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel devreye girdi.

Tam kapanma tarihlerinde Süleymanpaşa'da seracılıktan geçimini sağlayan çiftçilerin taze ürünlerinin bu süreçte ellerinde kalmaması için, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel devreye girdi.

Süleymanpaşa'da seracılıktan geçimini sağlayan çiftçilerin taze ürünlerinin bu süreçte ellerinde kalmaması için, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel devreye girdi. Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanvekili Şerif Baykut ve üreticilerden oluşan beraberindeki heyetle toplantı gerçekleştiren Başkan Yüksel, çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilmesi için belediye olarak gereken adımları atacaklarını ifade etti.

Öncelikle aşevinde değerlendirilecek

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Süleymanpaşa'da seralarında marul, taze soğan, maydanoz gibi yaş sebze ve fide üretimi yapan çiftçilerin ürünleri, öncelikli olarak Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi bünyesinde değerlendirilecek. Ürünler, aşevi dışında ceza infaz kurumları ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelere de ulaştırılacak. Ayrıca belirtilen tarihler arasında faaliyetlerine devam edecek olan marketlere pazarlanması sağlanacak.

"Üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz"

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanvekili Şerif Baykut, konuyla yakından ilgilenerek üreticilerin muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.

Konuyla ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de, "Süleymanpaşa'mızda geçimini seracılıktan sağlayan çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin, tam kapanma sürecinde zayi olmaması için Süleymanpaşa Belediye Aşevimizde, Tekirdağ Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehir Hastanemizde ve Tekirdağ Adliyemize bağlı Ceza İnfaz Kurumlarında kullanılmak üzere, değerlendirilmesi ile ilgili üreticilerimizle bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde detayları paylaşacağız. Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantının hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Haydar Akar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Feyza Aktan Demet Akalın
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süleymanpaşa'da seracılıkla ilgilenen çiftçilere müjde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 13:20:34. #1.16#

title