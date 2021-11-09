Süleymanpaşa'da salgınla mücadelede dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

Süleymanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren ekipler, sağlık kuruluşları, parklar, Okullar gibi alanları arındırarak salgının yayılma hızını sıfıra indirmeye çalışıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karadeniz Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi çevresi ile Karadeniz Ortaokulu, 100. Yıl Mahallesi Mehmet Sadık Özyüksel İlkokulu ve Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Genç Osman Parkı ve çevresinde dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada da vatandaşlara aşı, kişisel hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kişisel tedbirlerden ödün vermemeleri çağrısında bulunuldu.

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