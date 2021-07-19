Süleymanpaşa'da kurbanlık pazarı dezenfekte edildi
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Süleymanpaşa'da kurbanlık pazarı dezenfekte edildi

Süleymanpaşa'da kurbanlık pazarı dezenfekte edildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kurbanlık pazarında dezenfekte çalışması yaptı.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kurbanlık pazarında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, kurbanlık satış alanında vatandaşlar ile satıcıların daha sıhhatli ortamlarda kurbanlık alışverişi yapmalarını sağlamak için gerekli önlemleri alıyor.

Kurbanlık satış alanını düzenleyen Süleymanpaşa Belediyesi, bu alanda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Karadeniz Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarı dezenfekte edildi.

Kurban pazarlarında her yıl gerek hayvan, gerekse toplum sağlığı açısından tehdit unsuru içerecek hastalıklara karşı gerçekleştirilen ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına bu sene koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemleri de eklendi.

Satış ve kesim alanlarındaki dezenfeksiyon işlemleri Kurban Bayramı süresince devam edecek.

Süleymanpaşa'da kurbanlık pazarı dezenfekte edildi
Süleymanpaşa'da kurbanlık pazarı dezenfekte edildi
Süleymanpaşa'da kurbanlık pazarı dezenfekte edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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