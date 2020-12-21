Süleymanpaşa'da koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor
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Süleymanpaşa'da koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor

21.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:23
Süleymanpaşa'da koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de salgınla mücadeleye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de salgınla mücadeleye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfeksiyon çalışmaları yürüten Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sık kullanılan cadde ve sokaklarda, kamu binaları ile hastane girişlerinde, otobüs duraklarında dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, kırsal mahallelerde ise muhtarlık binaları, çöp konteynerleri, cami girişleri gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Özel kıyafet ve ekipmanlarla çalışan ekipler, ayrıca dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan taşıt ve ekipmanları da arındırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:26:19. #1.14#
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