Süleymanpaşa'da kaçak yapılara izin verilmeyecek
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Süleymanpaşa'da kaçak yapılara izin verilmeyecek

Süleymanpaşa'da kaçak yapılara izin verilmeyecek
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa ilçesinde kaçak yapılaşmaya neden olan kişilere yönelik ağır yaptırımlar uygulanması için çalışma başlatıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde kaçak yapılaşmaya neden olan kişilere yönelik ağır yaptırımlar uygulanması için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi tarım arazisi vasfında olan alanlarda görüntü kirliliğini önlemek ve tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne geçmek amacıyla Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atacak.

Süleymanpaşa Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak imzası ile Meclis gündemine sunulan önerge ile kırsal mahallelerdeki kaçak yapılaşmaya sebep olan kişilere yönelik ağır yaptırımlar uygulanması talep edildi.

Önergede, şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemiz sınırları içerisinde özellikle kırsal mahallelerimizde tarla ve arsa vasıflı taşınmazların üzerine yapılan konteyner ve prefabrik yapılar bölgemizde görüntü kirliliği yaratmakla birlikte çarpık yapılaşmaya sebep olmaktadır. Kırsal alanda Tarım İl ve İlçe müdürlükleri ile yürütülen çalışmaların haricinde ilçemizdeki tüm kaçak yapılan imalatların caydırıcılığının sağlanması için yapıların mevzuata uygunluğunu bilme yükümlülüğü olan kişiler olarak parsel veya arsasına kaçak yapı yapan mal sahibine, kaçak imalatları yapan taşerona, usta veya kalfalara, parsel veya arsaya ruhsatsız/izinsiz konteyner veya prefabrik imalatı yapan imalatçılara, kaçak yapılara beton sağlayan beton santrallerine gerekli cezaların verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz."

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tüm meclis üyelerinin ortak kararı ile gündeme gelen önerge için teşekkür ederek, Süleymanpaşa Belediyesi olarak konuyla ilgili en ağır yaptırımları uygulayacaklarını bildirdi.

Önergenin Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına havale edilerek 1 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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