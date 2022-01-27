Süleymanpaşa'da düzenlenen "Bilim ve Tiyatro Şenliği"ne katılım yoğun oldu

Süleymanpaşa Belediyesince yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik düzenlenen "Bilim ve Tiyatro Şenliği"ne çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler şenlikte bilim atölyeleri ile bilimin eğlenceli yanlarını tanıyarak öğreniyor, tiyatro ile tatillerine keyif katıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce tatil boyunca her gün Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklere üç günde çok sayıda öğrenci katıldı.

Şenliğe katılmak isteyenler biletleri YKB gişesinden temin edilebilecek.

Şenlik kapsamında 28 Ocak ve 4 Şubat'ta bilim atölyeleri yapılacak.

2 Şubat'ta bilim gösterisi düzenlenecek şenlikte 3 Şubat'ta Alman masalı Bremen Mızıkacıları'ndan aynı isimle uyarlanan çocuk tiyatrosu izleyicilerin karşısında olacak.

31 Ocak'ta Kaplumbağa ve Tavşan, 1 Şubat'ta ise Vızvız Arı Bazi isimli çocuk oyunları sahnelenecek.