Süleymanpaşa'da 57,9 Milyon Lira Harcamayla 348,9 Kilometre Altyapı Tamamlandı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Süleymanpaşa ilçesinin altyapı çalışmalarını 3 etap şeklinde ihale edildiğini, bir ve ikinci ikinci etapların toplam 57,9 milyon TL harcamayla 348,9 kilometre şebeke döşenerek altyapısının tamamlandığını söyledi.



Süleymanpaşa İlçesi Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi bilgilendirme toplantısında şehir merkezinde yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşaatlarıyla ilgili bilgi veren TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, birinci ve ikinci etap altyapı inşaatlarını tamamladıklarını, üçüncü etabın ihalesinin de geçtiğimiz ay yapıldığını ifade etti. Tekirdağ sahillerinin kirlenmesini önlemek adına çok büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Dr. Başa, şöyle devam etti:



37 milyon 847 bin lira harcamayla 271 kilometre altyapı tamamlandı



"Süleymanpaşa ilçemizde altyapı çalışmaları üç etap halinde projelendirildi. Bugüne kadar birinci kısım inşaatı kapsamında 233 bin 193 metre kanalizasyon, 38 bin 508 metre yağmur suyu olmak üzere 271 bin 701 metre altyapı çalışması yakın zamanda süresinde tamamlandı ve geçici kabul işlemlerine başlandı. Birinci kısım altyapı inşaatında yüzde 100 gerçekleşme sağladık. Geçici kabul işlemleri başladı ve toplamda 271 kilometrelik bir altyapıyı gerçekleştirdik. Birinci kısımla ilgili yapılan harcama toplam 37 milyon 847 bin TL'dir. Bundan sonra birinci kısımda muhtemel arızalar dışında herhangi bir kazı çalışması olmayacak. Sadece, bizim ve İmar Bankası'nın beğenmediği, sıkıntılı olan yerleri düzelttiriyoruz."



348 bin 868 metrelik altyapı çalışması tamamlandı



Süleymanpaşa ilçesindeki ikinci kısım altyapı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Dr. Şafak Başa, "İkinci kısımdaki altyapı çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı bugün itibariyle yüzde 102'dir. Tamamlanan inşaatımız 61 bin 326 metre kanalizasyon, 15 bin 841 metre de yağmursuyu olmak üzere toplamda 77 bin 167 metrelik bir altyapı imalatı tamamlandı. Bu iş de yüzde yük bitti, en sonda terfi hattını arıtma tesisine getirdik. 20 milyon 72 bin 481 TL harcama yapıldı. Süleymanpaşa'da toplamda 348 bin 868 metrelik altyapı çalışması tamamlandı. Terfi merkezleri ve kolektör hatları inşaatında, askeri, demiryolu ve karayoları altından geçmesi sebebiyle büyük zorluklar yaşadık. Fakat tamamını tamamladı. Tekirdağ'ın sahilinde döşenen 4,3 kilometrelik kolektör hattında kanalizasyonları toplayarak, arıtma tesisine getirdi. Terfi hattından Temmuz ayının başında arıtma tesisine su vermeye başladık" dedi.



Değirmenaltı-Yenice hattının ihalesi yapıldı



Üçüncü kısım altyapı çalışmasını da Değirmenalı mahallesinden Çorlu ilçesine bağlı Yenice mahallesine kadar olan sahil kesiminde uzanan bölgede yapacaklarını dile getiren TESKİ Genel Müdür Dr. Şafak Başa, şöyle devam etti:



"İler Bankasıyla mutabakat sağlandı ve genel Müdürlüğümüz ile İller Bankası ihale komisyonunca ihalesi 15 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Bütün sahili, yazlıkları kapsayacak şekilde altyapıyı yapacağız. İşin yaklaşık maliyeti 48 milyon 225 bin liradır. Bu iş kapsamında 84 bin 241 metre kanalizasyon şebekesi, 1 adet bina tipi 8 adet baca tipi olmak üzere toplam 9 adet terfi merkezi var. 5 bin 989 metre terfi hattı ve gülük 3 bin 960 metreküp kapasiteli 1 adet ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Bu projenin içerisine Süleymanpaşa merkezde yeni kurulacak yerleşim alanlarında yapılacak altyapı çalışmalarını da ekleyip, esnek bir ihale yaptık." - TEKİRDAĞ