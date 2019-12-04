Süleymanpaşa'da 32 kaçak göçmen yakalandı

04.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:58

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 32 kaçak göçmen ve iki sürücü yakalandı.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, İstanbul'dan Edirne'ye göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki ayrı araç takibe alındı. Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan araçların içerisinde yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen toplam 32 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Araç sürücüleri A.T. ve M.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yabancı uyruklu şahıslar gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdari Müdürlüğüne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA