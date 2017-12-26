Süleymanpaşa, Çocuklar İçin Tasarlanmış Zeka Geliştirme Programı

Süleymanpaşa Kent Konseyi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen kurs kapsamında sayısal işlemlerde abaküs kullanımının öğrenilmesi ile başlanırken, kursun ilerleyen aşamalarında abaküsün kaldırılması ve öğrencilerin işlemleri abaküs imajını zihinlerinde canlandırarak çok hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapması hedefleniyor.

Süleymanpaşa Belediyesi eğitmenleri tarafından yapılan açıklamada "Çocuklar için tasarlanmış zeka geliştirme programı" olarak da adlandırılan Mental Aritmetik'in artısı olarak daha gelişmiş sol ve sağ beyin, gelişmiş hesaplama becerileri, keskin görüş, işitme ve anlama becerileri, ileri odaklanma ve dikkat, gelişmiş analitik düşünce, yaratıcılık, daha güçlü bellek, keskin gözlem, hızlı refleks ve gelişmiş özgüven gösteriliyor.